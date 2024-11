Schäden durch Hurrikan: Tampa Bay Rays 2025 heimatlos

Die Tampa Bay Rays aus der Major League Baseball (MLB) sind aufgrund der schweren Schäden durch Hurrikan Milton für mindestens ein Jahr ohne sportliche Heimat. Das Tropicana Field, seit 1998 Stadion des Teams, kann frühestens 2026 wieder genutzt werden - die Reparaturkosten würden sich allerdings auf gut 55 Millionen US-Dollar (52 Millionen Euro) belaufen. Das teilte der Stadtrat in Saint Petersburg/Florida am Dienstag mit.

Die Stadt muss nun entscheiden, ob sie diese Summe aufbringen will und die Investition als lohnend erachtet: Ab dem Jahr 2028 planen die Rays ohnehin den Umzug in eine neue, 1,3 Milliarden Dollar teure Arena. In der kommenden Woche soll der Rat in dieser Angelegenheit zusammenkommen.

Vor etwa einem Monat hatte der Hurrikan vor allem das aus Fiberglas gefertigte Dach des Stadions beschädigt, von den starken Winden wurde es in Stücke gerissen. Ausweichmöglichkeiten sind nun vor allem deutlich kleinere Stadien in der Region, die von den Teams der MLB üblicherweise lediglich in der Saisonvorbereitung genutzt werden.