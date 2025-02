Spring Training: MLB setzt auf ABS

Die Major League Baseball (MLB) testet im Rahmen des Spring Trainings ein technisches Hilfsmittel. Das Automated Ball-Strike System (ABS), eine Hawk-Eye-Technologie, gibt den Teams die Möglichkeit, Schiedsrichterentscheidungen am Schlagmal (Strike oder Ball) überprüfen zu lassen. In 60 Prozent der Testspiele soll ABS zum Einsatz kommen, die Premiere findet am Donnerstag (Ortszeit) in Arizona im Spiel zwischen World-Series-Gewinner Los Angeles Dodgers und den Chicago Cubs statt.