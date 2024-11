Tampa Bay Rays weichen in Trainingsstadion der Yankees aus

Die Tampa Bay Rays haben übergangsweise eine neue Heimat. Das Team aus der Major League Baseball (MLB) spielt in der kommenden Saison im Trainingsstadion der New York Yankees. Das George M. Steinbrenner Field steht in Tampa und bietet gut 11.000 Fans Platz. Der Umzug ist notwendig, weil das heimische Tropicana Field durch Hurrikan Milton stark beschädigt wurde.

Die Rays können ihre eigene Arena in Saint Petersburg/Florida frühestens 2026 wieder nutzen - die Reparaturkosten würden sich auf etwa 55 Millionen US-Dollar (52 Millionen Euro) belaufen. Die Stadt muss nun entscheiden, ob sie diese Summe aufbringen will und die Investition als lohnend erachtet: Ab dem Jahr 2028 planen die Rays ohnehin den Umzug in eine neue, 1,3 Milliarden Dollar teure Arena.

"Ich schätze die Zusammenarbeit zwischen den beiden Teams, die es den Rays ermöglicht hat, die beste Entscheidung für die nächste Saison zu treffen", sagte MLB-Boss Rob Manfred. Die Rays bedankten sich bei den Yankees für das Entgegenkommen.

Vor etwa einem Monat hatte der Hurrikan vor allem das aus Fiberglas gefertigte Dach des Tropicana Field beschädigt, von den starken Winden wurde es in Stücke gerissen.