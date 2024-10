World Series: Dodgers lassen ersten Matchball liegen

Die Los Angeles Dodgers haben in der World Series ihre erste Niederlage kassiert und im Duell mit den New York Yankees den ersten Matchball liegen gelassen. Nach einem 4:11 beim Rekordchampion führen die Kalifornier in der Best-of-seven-Serie 3:1, die nächste Chance zum Titelgewinn in der Major League Baseball (MLB) bietet sich schon in der Nacht zum Donnerstag erneut in New York.