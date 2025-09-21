Baseball-EM: Deutschland gewinnt auch zweites Spiel

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft liegt bei der Europameisterschaft auf Viertelfinalkurs. Nach dem Auftakterfolg über Tschechien (8:1) gewann das Team von Bundestrainer Jendrick Speer in Rotterdam gegen Schweden mit 4:3. Im letzten Gruppenspiel trifft die deutsche Auswahl am Montag (14.00 Uhr) auf Titelverteidiger Spanien.

Erreicht Deutschland in der Gruppe Platz eins oder zwei, gelingt der direkte Sprung ins Viertelfinale. Die deutsche Auswahl, die 2023 auf Platz vier gelandet war, peilt bei der EM in Italien, Belgien und den Niederlanden eine Medaille an.

Die Deutschen absolvieren alle Vorrundenspiele in Rotterdam, die K.o.-Runde wird dann ausschließlich in der niederländischen Hafenstadt ausgetragen. Selbst Platz drei würde nicht das Aus bedeuten: In Pool A ist Deutschland in einer der beiden Top-Gruppen gesetzt und erreicht damit auf jeden Fall mindestens die Zwischenrunde.

Nicht Teil des DBV-Aufgebots ist Jaden Agassi, Sohn der deutschen Tennis-Legende Steffi Graf. Der 23-Jährige, der im März ein viel beachtetes, aber wenig erfolgreiches Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hatte, wurde für die EM nicht nominiert.