Baseball-EM: Deutschland muss vorerst um Viertelfinale bangen

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft ihre erste Niederlage kassiert und muss für den direkten Einzug ins Viertelfinale nun auf Schützenhilfe hoffen. Nach den Erfolgen gegen Tschechien (8:1) und Schweden (4:3) verlor das Team von Bundestrainer Jendrick Speer in Rotterdam das letzte Gruppenspiel gegen Spanien mit 2:4. Dadurch könnte die deutsche Auswahl noch auf Platz drei abrutschen, zumindest der Einzug in die Zwischenrunde ist jedoch bereits sicher.

Entscheidend ist nun das Duell zwischen Schweden und Tschechien am Abend (18.00 Uhr). Tschechien könnte Deutschland noch von Platz zwei, der den Viertelfinaleinzug bedeutet, verdrängen.

Während sich die Spielorte der Gruppenphase noch auf Italien, Belgien und die Niederlande verteilen, wird die K.o.-Runde ausschließlich in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam ausgetragen. Dort peilt das deutsche Team eine Medaille an. Nicht Teil des DBV-Aufgebots ist Jaden Agassi, Sohn der deutschen Tennis-Legende Steffi Graf. Der 23-Jährige, der im März ein viel beachtetes, aber wenig erfolgreiches Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hatte, wurde für die EM nicht nominiert.