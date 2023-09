Baseball-EM: Deutschland nach Krimi im Halbfinale

Anzeige

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Tschechien das Halbfinale erreicht. In einem umkämpften Viertelfinale setzte sich das Team von Bundestrainer Jendrick Speer am Donnerstagnachmittag mit 6:5 nach einem Extra-Inning gegen Frankreich durch. Nach einer perfekten Vorrunde war es der vierte Sieg im vierten Spiel.

Nach fast vier Stunden Spielzeit sorgte ein erfolgreicher Hit von Yannic Walther für die Entscheidung zu Gunsten der deutschen Mannschaft. In der Vorschlussrunde wartet am Freitag (12 Uhr) der Sieger der Partie zwischen Gastgeber Tschechien und Großbritannien.

Deutschland darf damit weiter vom ersten kontinentalen Titel in der Verbandsgeschichte träumen. Größter Erfolg ist die Silbermedaille 1957, zudem gewann die Auswahl des Deutschen Baseball und Softball Verbandes (DBV) sieben Mal EM-Bronze.