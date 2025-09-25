Baseball-EM: Deutschland scheitert im Viertelfinale

Die deutschen Baseballer sind bei der Europameisterschaft bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team von Bundestrainer Jendrick Speer blieb in Rotterdam gegen den zehnmaligen Sieger und Co-Gastgeber Italien ohne Punkt und musste sich 0:1 geschlagen geben. Für Deutschland geht es nun in der Platzierungsrunde noch um Rang fünf, dort ist am Freitag (18 Uhr) zunächst Israel der Gegner.

Die deutsche Auswahl war mit Medaillenambitionen in die Niederlande gereist. In der Gruppe A hatte sich Deutschland mit zwei Siegen und der abschließenden Niederlage gegen Titelverteidiger Spanien den ersten Platz gesichert und war somit direkt ins Viertelfinale eingezogen.

Bei der vergangenen EM in Tschechien hatte es die deutsche Nationalmannschaft ins Halbfinale geschafft, am Ende stand Platz vier. Das beste Ergebnis feierte eine DBV-Auswahl 1957 mit Silber, sieben Mal holte Deutschland zudem Bronze. Die letzte Medaille liegt 15 Jahre zurück.

Bis zum Viertelfinale wurden die Partien auch in Italien und Belgien ausgetragen, ab der Runde der letzten acht wird ausschließlich in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam gespielt. Nicht Teil des DBV-Aufgebots ist Jaden Agassi, Sohn der deutschen Tennis-Legende Steffi Graf. Der 23-Jährige, der im März ein viel beachtetes, aber wenig erfolgreiches Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hatte, wurde nicht nominiert.