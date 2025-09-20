Baseball-EM: Deutschland startet Medaillenjagd mit einem Sieg

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat einen erfolgreichen EM-Start hingelegt. Das Team von Bundestrainer Jendrick Speer gewann zum Auftakt mit 8:1 gegen Tschechien, die Partie hatte aufgrund des Regens in Rotterdam mit zweieinhalb Stunden Verspätung begonnen. Die deutsche Auswahl, die 2023 auf Platz vier gelandet war, peilt bei der EM in Italien, Belgien und den Niederlanden eine Medaille an.

Weiter geht es für das Aufgebot des Deutschen Baseball-Verbandes (DBV) bereits am Sonntag (18.00) gegen Schweden, am Tag darauf steht das Duell mit Titelverteidiger Spanien an (14.00). Deutschland absolviert alle Vorrundenspiele in Rotterdam, die K.o.-Runde wird dann ausschließlich in der niederländischen Hafenstadt ausgetragen.

Erreicht das deutsche Team in der Gruppe Platz eins oder zwei, gelingt der direkte Sprung ins Viertelfinale. Selbst ein letzter Platz in der Gruppe würde nicht das Aus bedeuten: In Pool A ist Deutschland in einer der beiden Top-Gruppen gesetzt und erreicht damit auf jeden Fall mindestens die Zwischenrunde.

Nicht Teil des DBV-Aufgebots ist Jaden Agassi, Sohn der deutschen Tennis-Legende Steffi Graf. Der 23-Jährige, der im März ein viel beachtetes, aber wenig erfolgreiches Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hatte, wurde für die EM nicht nominiert.