Baseball-EM: Deutschland zieht ins Viertelfinale ein

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft die erste Niederlage kassiert, sich den direkten Einzug ins Viertelfinale aber dennoch gesichert. Das Team von Bundestrainer Jendrick Speer verlor nach den Erfolgen gegen Tschechien (8:1) und Schweden (4:3) in Rotterdam gegen Spanien nur knapp mit 2:4 und schließt die Gruppe A damit als Erster vor den Tschechen ab, die damit ebenfalls ein Viertelfinalticket sicher haben.

"Das gibt uns Selbstvertrauen, und wir fühlen uns gut vorbereitet auf alles, was da noch kommt", sagte Speer nach Abschluss der "sehr guten" Vorrunde. Welcher Gegner als nächstes kommt, klärt sich in der Qualifikationsrunde am Mittwoch. Auch Spanien und die Gruppenletzten aus Schweden kämpfen über diesen Weg noch um den Viertelfinaleinzug.

Während sich die Spielorte bis dahin noch auf Italien, Belgien und die Niederlande verteilen, wird die K.o.-Runde ab dem Viertelfinale ausschließlich in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam ausgetragen. Dort peilt das deutsche Team eine Medaille an. Nicht Teil des DBV-Aufgebots ist Jaden Agassi, Sohn der deutschen Tennis-Legende Steffi Graf. Der 23-Jährige, der im März ein viel beachtetes, aber wenig erfolgreiches Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hatte, wurde für die EM nicht nominiert.