Deutschland beendet Baseball-EM auf Platz fünf

Die deutschen Baseballer haben die Europameisterschaft auf dem versöhnlichen fünften Rang abgeschlossen. Das Team von Bundestrainer Jendrick Speer besiegte Großbritannien am Samstag in Rotterdam mit 2:0 und sorgte damit zwei Tage nach dem Aus im Viertelfinale gegen Italien (0:1) für einen positiven Ausklang.

Die deutsche Auswahl war mit Medaillenambitionen in die Niederlande gereist. In der Gruppe A hatte sich Deutschland mit zwei Siegen und der abschließenden Niederlage gegen Titelverteidiger Spanien den ersten Platz gesichert und war somit direkt ins Viertelfinale eingezogen. Nach der Niederlage gegen Italien erkämpfte sich die Mannschaft von Speer durch ein 10:9 gegen Israel das Spiel um Platz fünf gegen Großbritannien.

Bei der vergangenen EM in Tschechien hatte es die deutsche Nationalmannschaft ins Halbfinale geschafft, am Ende stand Platz vier. Das beste Ergebnis feierte eine DBV-Auswahl 1957 mit Silber, sieben Mal holte Deutschland zudem Bronze. Die letzte Medaille liegt 15 Jahre zurück.

Bis zum Viertelfinale wurden die Partien auch in Italien und Belgien ausgetragen. Nicht Teil des DBV-Aufgebots war Jaden Agassi, Sohn der deutschen Tennis-Legende Steffi Graf. Der 23-Jährige, der im März ein viel beachtetes, aber wenig erfolgreiches Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hatte, wurde nicht nominiert.