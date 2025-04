World-Series-Sieger Dotel bei Nachtklub-Unglück getötet

Der frühere Baseball-Star Octavio Dotel aus der Dominikanischen Republik ist in seiner Heimat bei einem Nachtklub-Unglück ums Leben gekommen. Den Tod des 51 Jahre alten World-Series-Gewinners von 2011 bestätigte der Liga-Verband des Landes am Dienstag. Demnach gehörte Dotel zu den zahlreichen Todesopfern, nachdem in der Hauptstadt Santo Domingo das Dach des Klubs in den frühen Morgenstunden während einer Party aus noch ungeklärter Ursache eingestürzt war.