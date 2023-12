BBL-Pokal: Top Four findet in München statt

Anzeige

Titelverteidiger Bayern München ist im Frühjahr Gastgeber beim Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL). Das Finalturnier findet am 17. und 18. Februar im BMW Park statt, das gab die Liga am Dienstag bekannt.

"Wir werden uns darum bemühen, dass wir zusammen mit der BBL ein großes Basketballfest für die Liga des Weltmeisters in München aufziehen, das mehr sein soll als ein Turnier um eine wichtige Trophäe", sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic. BBL-Chef Stefan Holz freut sich auf das hochkarätige Feld. "Mit Bamberg, Berlin, München und Ulm werden jene vier Klubs am Start sein, welche die Pokalsieger der letzten acht Jahre sowie die deutschen Meister der vergangenen 14 Jahre gestellt haben."

München trifft im ersten Halbfinale auf die Bamberg Baskets, Alba Berlin bekommt es danach mit Meister ratiopharm Ulm zu tun. Das Top Four findet zum dritten Mal nach 2016 und 2021 in München statt. Bei der Premiere unterlagen die Bayern im Finale Alba, vor zwei Jahren gelang der Heimsieg - wieder hieß der Gegner Berlin.