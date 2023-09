Rückkehr der 2. Liga: Bayreuth fliegt aus dem Pokal

Anzeige

Bei der Rückkehr der Zweitligisten in den Basketball-Pokal ist der BBC Bayreuth zum Auftakt der ersten Runde am Bundesligisten MLP Academics Heidelberg gescheitert. Der erste ProA-Klub im BBL-Cup seit 14 Jahren unterlag Heidelberg am Freitagabend in einem engen Duell zu Hause mit 82:89 (52:50). Zuletzt hatten Zweitligisten 2009 im Pokal mitspielen dürfen.

In der nächsten Runde trifft Heidelberg auf den Sieger der Partie zwischen den Fraport Skyliners (ProA) und den Syntainics MBC (BBL).