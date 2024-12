Alba verliert Krisenduell - Bamberg im Top Four

Alba Berlin hat in einer schwierigen Saison den nächsten harten Nackenschlag kassiert und seine größte Titelchance weggeworfen. Der Vizemeister verlor das Krisenduell bei den Bamberg Baskets mit 67:80 (36:35) und verpasste den Einzug ins Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL). Den Franken gelang dagegen im Viertelfinale ein seltener Erfolg.

Alba, das in der EuroLeague auf dem vorletzten Rang liegt und in der Bundesliga mit drei Siegen aus neun Spielen nur 14. ist, ließ Bamberg (15.) im 130. Duell der beiden früheren Seriensieger durch einen 0:11-Negativlauf im dritten Viertel davonziehen. Zwischenzeitlich betrug der Rückstand 16 Punkte, Berlin konnte in der Schlussphase nicht mehr für Spannung sorgen.

Zuvor waren die Skyliners Frankfurt und der Syntainics MBC aus Weißenfels ins Halbfinale eingezogen. Den letzten Teilnehmer ermitteln Titelverteidiger Bayern München und Rasta Vechta am Montagabend (20.00 Uhr/Dyn).

Die Halbfinalspiele finden am 15. Februar statt, das Finale am 16. Der Austragungsort wird nach dem Viertelfinale bestimmt.