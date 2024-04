Basketball: Neues Grundschul-Konzept für Lizenz relevant

Anzeige

Die Basketball-WM-Helden von Manila sollen Vorbild für Kinder in ganz Deutschland werden: Der Deutsche Basketball Bund (DBB) und die Basketball Bundesliga (BBL) treiben ihre Bemühungen, ihren Sport der nationalen Jugend näherzubringen, mit einem konkreten Plan voran. Dafür setzen die Verantwortlichen schon in den Grundschulen an und knüpfen sogar die Lizenz der Bundesliga-Klubs teilweise an ein Mitwirken an dem Konzept.

Vertreter von DBB, BBL sowie der 2. Bundesliga und Frauen-Bundesliga haben gemeinsam mit den 15 deutschen Landesverbänden in Freiburg die "Freiburger Erklärung" unterzeichnet. Die Vereinbarung regelt, wie bis zum Jahr 2032 Kinder in den 15.510 Grundschulen in Deutschland schon früh Berührungspunkte mit dem Sport bekommen sollen. Als Start für die Initiative wurde der 10. September 2024 festgelegt, wenn sich der WM-Triumph der deutschen Mannschaft zum ersten Mal jährt.

Laut der Maßnahmen, die in der Erklärung festgeschrieben sind, wird unter anderem allen Bundesliga-Klubs ein Bereich zugeschrieben, in dem sie "für die Betreuung und Erschließung der Grundschulen verantwortlich" sind. Die Umsetzung dessen wird zum Lizenzierungskriterium für die BBL.

BBL-Geschäftsführer Stefan Holz erklärte, die Organisationen wollen "die Freude von Kindern und Jugendlichen an der Bewegung fördern, damit möglichst viele beeindruckende Sport- und insbesondere Basketballbiografien entstehen können".