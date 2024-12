Basketball: Top Four 2025 in Weißenfels

Das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) findet in dieser Saison in Weißenfels statt. Der Syntainics MBC ist am 15. und 16. Februar 2025 erstmals Gastgeber des Turniers, das gab die BBL am Mittwoch bekannt. Neben dem MBC treten in Sachsen-Anhalt Titelverteidiger Bayern München, die Bamberg Baskets und die Skyliners Frankfurt an.

"Wir freuen uns sehr, dass einer unserer kleineren Klubs das VIMODROM Top Four 2025 ausrichtet. Somit bringen wir unsere Leuchtturmveranstaltung gerne in die Region, in der das Interesse an der Sportart in den vergangenen Jahren enorm gestiegen ist", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Das Unternehmen VIMODROM hat die Namensrechte für das Event erworben. Der MBC trifft im Halbfinale auf die Bayern, Bamberg auf Frankfurt.

Zuletzt hatte die Liga bekannt gegeben, dass das Top Four spätestens ab 2027 am festen Standort Düsseldorf (bis mindestens 2029) ausgetragen wird.