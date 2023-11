Bayern gewinnen auch in Vechta - nächste Pleite für Alba

Anzeige

Die Basketballer von Bayern München haben mit dem dritten Sieg innerhalb von acht Tagen eine starke Antwort auf ihre jüngste Schwächephase gefunden. Alba Berlin dagegen rutscht immer tiefer in eine Ergebniskrise. Die Münchner gewannen am Sonntag auch das schwierige Bundesliga-Spiel bei Rasta Vechta mit 85:81 (40:39) und zogen in der Tabelle mit dem starken Aufsteiger gleich.

Auch Alba weist nun eine Bilanz von 6:3 Siegen auf, die Tendenz ist aber negativ: Bei den MHP Riesen Ludwigsburg setzte es trotz einer Aufholjagd ein 79:87 (34:47), wettbewerbsübergreifend war es die fünfte Niederlage in Serie für Berlin.

Gleichauf mit den Bayern, Vechta und Berlin liegen auch die Telekom Baskets Bonn, die sich gegen die MLP Academics Heidelberg mit 92:69 (52:33) durchsetzten. Das Quartett bildet die Verfolgergruppe, ganz vorne stehen die Chemnitz 99ers und Meister ratiopharm Ulm (beide 8:1).

Die Bayern dominierten in Vechta nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte das dritte Viertel, gerieten im Schlussabschnitt allerdings noch einmal gehörig unter Druck. Die Verantwortung verteilte das Team letztlich erfolgreich auf mehrere Schultern: Carsen Edwards (24), Devin Booker (17), Sylvain Francisco (13) und Elias Harris (11) punkteten allesamt zweistellig.

München hatte am vergangenen Sonntag bereits das BBL-Duell mit Ludwigsburg (92:84) und unter der Woche auch in der EuroLeague bei ASVEL Lyon-Villeurbanne (101:100 n.V) gewonnen. Zuvor hatte es seit Anfang November fünf Niederlagen aus sechs Spielen gegeben.