BBL: Bayern mit gelungener Revanche gegen Bonn

Pokalsieger Bayern München hat seine beeindruckende Siegesserie fortgesetzt und bleibt in der Basketball-Bundesliga das Maß aller Dinge. Die Münchner gewannen beim 90:81 (56:36) gegen den Vorjahresfinalisten Telekom Baskets Bonn ihr wettbewerbsübergreifend neuntes Spiel in Serie. In der Liga sind die Münchner gar seit 14 Spielen unbesiegt, die bislang letzte Niederlage fügten die Baskets den Bayern im Hinspiel im November zu (83:88 n.V.).

Nicht einmal 48 Stunden nach dem 74:66-Heimerfolg in der EuroLeague gegen Roter Stern Belgrad war Favorit München von Beginn an überlegen und erarbeitete sich früh im ersten Viertel eine zweistellige Führung. Diese baute das Team von Coach Pablo Laso zur Halbzeit weiter aus, sodass die Partie frühzeitig entschieden schien.

Obgleich sich Bonn im Schlussviertel noch einmal auf bis zu acht Punkte herankämpfte, brachte der Tabellenführer den Sieg über die Zeit. Beste Punktesammler waren Carsen Edwards und Leandro Bolmaro mit je 17 Zählern für München.

Alba Berlin rehabilitierte sich nach der schwachen Ausbeute in der EuroLeague sowie dem Halbfinal-Aus im BBL-Pokal und bleibt immerhin in der Liga klar auf Play-off-Kurs. Gegen die EWE Baskets Oldenburg gewann der Tabellendritte mühelos mit 85:67 (45:36). Weltmeister Johannes Thiemann steuerte 13 Punkte und sieben Rebounds bei.