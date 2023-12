BBL: Chemnitz siegt weiter - Bayern auf Rang drei

Anzeige

Die Niners Chemnitz bleiben in der Basketball Bundesliga (BBL) das Maß aller Dinge. Im Duell Spitzenreiter gegen Tabellenschlusslicht gaben sich die Sachsen gegen die Hakro Merlins Crailsheim keine Blöße und siegten am zweiten Weihnachtsfeiertag souverän mit 95:67 (48:40). Für Chemnitz war es der zwölfte Ligasieg in Serie, Crailsheim hingegen steht bei lediglich zwei Erfolgen in 13 Spielen.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (26:26) zogen die Niners davon, insbesondere im dritten Abschnitt zeichnete sich ein Klassenunterschied beider Teams ab. Im 150. Pflichtspiel der Chemnitzer seit dem Aufstieg 2020 war Kevin Yebo erfolgreichster Werfer, der Center sammelte 20 Punkte. Bei Crailsheim ging Keandre Cook mit 16 Zählern voran.

Auch Pokalsieger Bayern München bescherte sich an den Festtagen mit einem Sieg. Dank eines 96:74 (46:32) bei Aufsteiger Tigers Tübingen kletterte die Mannschaft von Trainer Pablo Laso auf Rang drei. Auffälligster Profi war Bayerns Point Guard Sylvain Francisco mit 20 Punkten.

Vizemeister Telekom Baskets Bonn musste sich bei den heimstarken Rostock Seawolves mit 92:98 (51:51) geschlagen geben. Den Rheinländern, die am Vortag für ihre weiteste BBL-Auswärtsfahrt der Saison gut acht Stunden auf der Autobahn verbracht hatten, reichten 22 Punkte ihres erneut starken Spielmachers Glynn Watson nicht.

"Ich denke, dass es keine schlechtere Wahl für ein Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag hätte geben können als Rostock", hatte Baskets-Headcoach Roel Moors im Vorfeld gesagt. In der Tabelle rutschte der Champions-League-Sieger auf Platz neun ab.