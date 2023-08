BBL: Chemnitz verlängert Vertrag mit Chefcoach Pastore

Anzeige

Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat den Vertrag mit Cheftrainer Rodrigo Pastore vorzeitig bis 2026 verlängert. Das teilten die Sachsen am Donnerstag rund vier Wochen vor dem Saisonstart mit. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Argentiniers lief noch bis zum Sommer 2024.

"Wir sind sehr glücklich und stolz zugleich, dass sich Rodrigo für einen weiteren, langfristigen Verbleib in unserem Klub entschieden hat. Er ist zweifellos einer der Väter unserer Erfolge in den vergangenen Jahren und wir sind überzeugt mit ihm genau den richtigen Mann an der Chemnitzer Seitenlinie zu haben", sagte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.

Pastore übernahm 2015 die Verantwortung in Chemnitz, der 50-Jährige ist damit aktuell der dienstälteste Coach in der BBL. In der vergangenen Saison scheiterten die Niners in der ersten Play-off-Runde am späteren Finalisten Telekom Baskets Bonn.