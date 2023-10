BBL: Erster Liga-Erfolg für Champions-League-Sieger Bonn

Anzeige

Bei Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn ist der Knoten geplatzt: Im dritten Anlauf gelang dem Basketball-Vizemeister im Duell der Sieglosen durch ein 100:73 (45:34) gegen die Syntainics MBC Weißenfels der erste Bundesliga-Sieg.

Vor dem souveränen Erfolg gegen das neue Tabellenschlusslicht hatte die Saison für die in der Sommerpause runderneuerten Rheinländer mit einem unerwarteten Fehlstart begonnen. Das Team des neuen Coaches Roel Moors war den Aufsteigern Rasta Vechta und Tigers Tübingen unterlegen.

"Das ist hoffentlich der Start von etwas Großem", kommentierte Bonns norwegischer Point Guard im Dyn-Interview den Befreiungsschlag seiner Mannschaft.

Tatsächlich rehabilitierte sich Bonn für den enttäuschenden Einstieg in die neue Spielzeit gegen den MBC vollauf. Zwar konnten die Gäste aus dem Burgenland in der Anfangsminute in Führung gehen, ehe die wie entfesselt aufspielenden Hausherren mit fortschreitender Spielzeit immer besser ins Rollen kamen. Besonders in der zweiten Spielhälfte offenbarte sich zwischenzeitlich ein Klassenunterschied.

Erfolgreichste Werfer der Gastgeber waren Till Pape mit 21 Punkten und Christian Sengfelder mit 16 Zählern. Insgesamt verbuchten fünf Moors-Spieler eine zweistellige Ausbeute. Im MBC-Team ragte John Bryant mit 15 Punkten als einer vor drei Spielern mit mindestens zehn Zählern heraus. Auch Stefan Bircevic (11) und Charles Callison (10) erzielten ein zweistelliges Ergebnis.

Gäste-Kapitän Bryant war ungeachtet seiner persönlichen Bilanz nach der Schlusssirene dennoch restlos bedient. "Wir haben die Bonner mit uns machen lassen, was sie wollten. Nach der Pause sind wir völlig auseinandergefallen. Unser Problem ist gewesen, dass wir nicht genug gegen die Niederlage angekämpft und sehr schlecht verteidigt haben", erklärte der Deutsch-Amerikaner frustriert.