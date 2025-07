BBL-Pokal: Bayern starten gegen Braunschweig

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München trifft im Achtelfinale des BBL-Pokals auf die Löwen Braunschweig. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Titelverteidiger Syntainics MBC, der auf dem Weg zum ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte völlig überraschend im Halbfinale des vergangenen Top-Four-Turniers die Bayern geschlagen hatte, muss hingegen noch auf seinen Gegner warten. Das Team aus Weißenfels trifft auf den Sieger aus dem Erstrundenmatch zwischen den Veolia Towers Hamburg und den BMA365 Bamberg Baskets.

Ebenfalls ohne Gegner für das Achtelfinale, das für den 18. und 19. Oktober terminiert ist, sind noch die MLP Academics Heidelberg, die Würzburg Baskets und die Niners Chemnitz. Derweil muss Vize-Meister ratiopharm Ulm gegen Alba Berlin ran. Die erste Runde findet am 23. und 24. September statt, die genauen Spielzeiten werden noch festgelegt. Das Top Four steigt am 21. und 22. Februar 2026.