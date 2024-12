Edwards ebnet den Weg: Bayern komplettieren Top Four

Titelverteidiger Bayern München hat souverän als letztes Team das Ticket für das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) gelöst. Die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Gordon Herbert bezwang Rasta Vechta ohne Mühe 103:67 (56:35) und sicherte sich nach den Bamberg Baskets, Skyliners Frankfurt und Syntainics MBC aus Weißenfels die Teilnahme am Finalturnier.

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf loste unmittelbar nach der Partie die Paarungen der Halbfinalspiele am 15. Februar aus. Die Bayern treffen auf den MBC, zudem kämpfen die Skyliners gegen Bamberg um die Endspielteilnahme am 16. Februar. Das Finalturnier wird bei einem der vier Halbfinalisten ausgetragen. Eine Entscheidung werde "vor Weihnachten" fallen, kündigte BBL-Geschäftsführer Stephan Holz bei Dyn an.

Die Münchner hatten im zweiten Duell mit Vechta binnen neun Tagen keinerlei Probleme. Anfang des Monats hatten die Niedersachsen dem FCBB in der Bundesliga noch in einem dramatischen Duell noch die dritte Saisonniederlage zugefügt (77:78). Am Montagabend erspielte sich Herberts Team angeführt von Topscorer Carsen Edwards früh eine komfortable Führung. Der US-Amerikaner, der im zweiten Abschnitt weitgehend geschont wurde, erzielte vor den Augen von Bayern-Präsident Herbert Hainer all seine 29 Punkte vor der Pause.