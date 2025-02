MBC bezwingt Bayern sensationell - Finale gegen Bamberg

Sensation beim Top Four in Weißenfels: Titelverteidiger Bayern München ist bereits im Halbfinale um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) ausgeschieden. Der haushohe Favorit verlor gegen den Gastgeber Syntainics MBC 93:95 (43:48) und verpasst damit den dritten Pokaltriumph in Serie. Für Weltmeistertrainer Gordon Herbert ist die erste Titelchance bei den Bayern dahin.

"Wir haben jetzt unser erstes Saisonziel verfehlt, wir haben jetzt noch zwei weitere. Und da gilt es, sich darauf zu konzentrieren", sagte Weltmeister Johannes Voigtmann am Dyn-Mikrofon. Der FCB habe zu viele Korbleger und "zu viele einfache Sachen" abgegeben. MBC-Guard Michael Devoe, dem 22 Punkte gelangen, nannte den Sieg mit Heimvorteil "unglaublich".

Am Sonntag geht es für den MBC im Finale (16.00 Uhr/Dyn) nun um den ersten Pokaltitel der Vereinshistorie. Gegner sind die Bamberg Baskets, die im zweiten Halbfinale die Frankfurt Skyliners 76:63 (35:31) besiegten. Ibrahim Watson-Boye war mit 20 Zählern der beste Punktesammler der Bamberger, die sich im ersten Viertel einen Acht-Punkte-Vorsprung erspielten und diesen danach nicht mehr aus der Hand gaben.

Der kampfstarke MBC hatte zuvor angefeuert von den eigenen Fans bis zum Ende mitgehalten gegen das FCB-Starensemble, aus dem sechs Spieler für die kommenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert wurden. In der Schlussphase erarbeitete sich der Gastgeber viele zweite Chancen durch Offensivrebounds und führte 27 Sekunden vor Schluss mit 93:91. Dann glich Carsen Edwards von der Freiwurflinie für die Bayern aus, doch Martin Breunig traf artistisch zum 95:93. Bei noch einer Sekunde auf der Uhr vergab Voigtmann den letzten Wurf nach einer Auszeit vom Mittelkreis. Topscorer des MBC war Spencer Reaves mit 23 Zählern, Edwards führte die Bayern an (21).

Die Münchner hatten 2023 in Oldenburg und 2024 in eigener Halle triumphiert. Die Wahl der Stadthalle in Weißenfels, der kleinsten BBL-Arena, als Austragungsort hatte im Vorfeld Kritik ausgelöst.