Talentsuche: Diagnostik-Datenbank für Basketballklubs

Anzeige

Bei der Suche nach Talenten können die Klubs aus der Basketball Bundesliga (BBL) und der 2. Liga künftig auf eine Diagnostik-Datenbank zurückgreifen. Mit der Maßnahme, die in Zusammenarbeit mit der 4talents analytics GmbH aus Berlin durchgeführt wird, soll die "Prognosequalität zur zukünftigen Leistungsfähigkeit" verbessert werden.

"Die Datenbank wird mehr Objektivität und Transparenz in die Diagnostik bringen. Das bedeutet einen großen Schritt nach vorne für die Talentfindung und -entwicklung im deutschen Basketball", sagte Matthias Sonnenschein, Leiter Sport- und Nachwuchsentwicklung der easyCredit BBL.

Eingeführt wurde die Datenbank durch den Deutschen Basketball Ausbildungsfonds e.V., gemeinsame Einrichtung der BBL und der 2. Bundesliga zur Nachwuchsförderung. Getestet wird laut Mitteilung "per standardisierter Testbatterie in den Bereichen Anthropometrie, Schnelligkeit, Koordination und Kognition". Nach aktuellem Stand haben sich bereits 30 Klubs für eine Teilnahme am Projekt entschieden.