Tübingen setzt weiter auf Aufstiegstrainer Jansson

Die Tigers Tübingen aus der Basketball Bundesliga (BBL) setzen weiter auf Aufstiegstrainer Danny Jansson. Der Rückkehrer hat den auslaufenden Vertrag mit dem Finnen ligaunabhängig um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Jansson (44) geht damit im Sommer in seine fünfte Spielzeit in Tübingen.

"Unsere Zusammenarbeit ist von beidseitigem Vertrauen geprägt und geht weit über die klassische Headcoach-Tätigkeit hinaus. So war es für beide Seiten klar, dass wir hier gemeinsam weiter machen möchten", sagte General Manager Jascha Maus: "Die nachhaltige basketballerische Weiterentwicklung unseres Klubs und des Standorts Tübingen, auch abseits der 40 Minuten am Wochenende, steht hierbei über allem." Die Tigers stecken mit drei Siegen und acht Niederlagen als Tabellen-15. im Abstiegskampf.