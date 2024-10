Reisestrapazen: Ulm geht im EuroCup unter

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat nach den Reisestrapazen der vergangenen Tage eine wahre Klatsche kassiert. Im EuroCup gingen die Ulmer bei CB Gran Canaria und Ex-Coach Jaka Lakovic mit 78:125 (37:68) unter, es war die fünfte Pleite nacheinander.

Die Gründe für die klare Pleite der Ulmer liegen auf der Hand: In der Nacht auf vergangenen Donnerstag absolvierte das Team einen Test in den USA bei NBA-Klub Portland Trailblazers, zuvor waren sie montags bei Besiktas Istanbul angetreten. Damit hat das Team von Trainer Ty Harrelson mehr als 25.000 Kilometer zurückgelegt und zahlreiche Zeitzonen durchreist - innerhalb von acht Tagen.

In Kombination mit dem 66:93 bei den EWE Baskets Oldenburg in der Basketball-Bundesliga (BBL) am Samstag und dem BBL-Pokal-Aus vor zehn Tagen bei den Bamberg Baskets (100:103) hat Ulm nun fünf Spiele in Serie verloren. Der starke Saisonstart mit wettbewerbsübergreifend sechs Erfolgen in Serie ist damit vorerst vergessen. Bis Samstag kann der aktuelle BBL-Zweite Kraft tanken, ehe gegen Rasta Vechta (18.30 Uhr/Dyn) das erste Heimspiel nach drei Wochen ansteht.

Zuvor hatten die Veolia Towers Hamburg bei Reyer Venedig 60:86 (31:46) verloren. Hamburg wartet im EuroCup damit auch nach fünf Spielen weiter auf den ersten Sieg.