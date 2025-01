Achte Pleite in Folge: Alba kassiert heftige Pleite in Mailand

Die Basketballer von Alba Berlin kommen in der EuroLeague weiter nicht in Schwung. Der deutsche Vizemeister kassierte am Dienstagabend bei Armani Mailand aufgrund einer katastrophalen zweiten Hälfte ein 68:100 (43:47) und verlor somit zum achten Mal in Folge im bedeutendsten europäischen Pokalwettbewerb. Mit nur drei Siegen aus 21 Spielen bleibt Alba das Tabellenschlusslicht.