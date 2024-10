Alba feiert ersten Sieg - Bayern verlieren gegen Bonga

Drittes Spiel, erster Sieg: Alba Berlin hat in der Basketball-EuroLeague einen kompletten Fehlstart abgewendet und mit einer starken Leistung gegen den 21-maligen französischen Meister ASVEL Lyon-Villeurbanne gewonnen. In eigener Arena setzte sich Alba am Dienstagabend 84:79 (36:36) gegen die Gäste durch, deren Präsident der ehemalige NBA-Star Tony Parker ist.