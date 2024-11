Alba geht in München unter: "Nicht genug Energie"

Für die bittere Abreibung beim FC Bayern lieferte Israel Gonzalez eine einfache Erklärung. "Wir hatten nicht genug Energie", sagte der Trainer von Alba Berlin nach dem einseitigen Duell in der Basketball-EuroLeague. Die kleine Siegesserie endete jäh.

Am Dienstagabend hatte der Vizemeister aus Berlin überraschend den italienischen Klub Armani Mailand geschlagen (105:101 n.V.), jetzt bezahlten die Gäste dafür im SAP Garden den Preis. "Wir konnten uns vom mentalen und körperlichen Aufwand 48 Stunden zuvor nicht erholen", so Gonzalez. Die Münchner gewannen am Donnerstagabend 115:86.

Gonzalez lobte dennoch den Einsatz seiner Mannschaft. "Sie haben die Köpfe nicht hängen lassen und weiter gekämpft", meinte der Spanier: "Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich bin stolz, dass wir alles geben haben, was wir hatten. Das war heute nicht viel."

Den Gästen fehlten gleich sieben Profis. Khalifa Koumadje wegen seiner Suspendierung sowie Matt Thomas, Justin Bean, Malte Delow), Martin Hermannsson, Will McDowell-White und Louis Olinde verletzt.