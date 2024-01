Basketball: Bayern beendet Pleitenserie im deutschen Derby

Anzeige

Basketball-Bundesligist Bayern München hat im deutschen Derby seinen ersten EuroLeague-Sieg des neuen Jahres gefeiert. Bei Alba Berlin gewann das Team von Trainer Pablo Laso am Donnerstag ungefährdet mit 82:65 (43:30). Es war der erste Erfolg der Münchner in Europas höchster Spielklasse nach zuvor vier Niederlagen in Serie.

Top-Scorer der Partie war Berlins Matteo Spagnolo mit 15 Punkten, Weltmeister Johannes Thiemann kam auf acht Zähler. Bei den Bayern machte Manila-Held Andreas Obst neun Punkte, Isaac Bonga (2) und Niels Giffey (3) traten nicht großartig in Erscheinung.

Die Bayern stehen mit neun Erfolgen und 13 Niederlagen weiterhin im unteren Mittelfeld der Tabelle, die direkten Play-off-Ränge bleiben ein gutes Stück entfernt. Alba (4:18) steckt derweil im Keller fest und spielt im Rennen um die Finalrunde keine Rolle.