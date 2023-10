Basketball: Bayern-Coach Laso hadert mit Fehlstart in Athen

Anzeige

Pablo Laso ärgerte sich über den teuren Fehlstart. "Das war entscheidend. Wir sind mit einem 0:10 gestartet und haben mit sieben verloren", sagte der Trainer der Basketballer von Bayern München nach der 71:78 (30:37)-Niederlage in der EuroLeague bei Panathinaikos Athen: "Unser Start war schlecht, sie dagegen waren heiß, wir haben defensiv wie offensiv nicht dagegengehalten."

Die Reaktion danach passte, das betonte auch Laso. Die Münchner boten dem griechischen Rekordmeister nun Paroli und kämpften sich mit ihren Weltmeistern Isaac Bonga (zehn Punkte), Andreas Obst und Niels Giffey (jeweils sieben) immer wieder heran. Das Ziel der Münchner, die 2021 und 2022 bis ins Viertelfinale gekommen waren, bleibt trotz des Rückschlags die Qualifikation für die Play-offs.

Alba Berlin muss derweil darum kämpfen, nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Der personell geschwächte Hauptstadt-Klub kassierte beim 86:91 (47:51) gegen Baskonia Vitoria die zweite Niederlage im zweiten Europacup-Spiel der Saison. "Wir halten sehr gut mit. Wir vermissen zwei Center, und das müssen die anderen Spieler ausgleichen", sagte Sportdirektor Himar Ojeda: "Wir bleiben aber bei uns und spielen unser Spiel." Weltmeister Johannes Thiemann überzeugte dabei mit einem Double-Double aus 13 Punkten und zehn Rebounds.

Für beide Teams geht es bereits am Wochenende weiter. Im Pokal-Achtelfinale trifft Titelverteidiger Bayern am Sonntag (17.00 Uhr) in der Neuauflage des Finales der abgelaufenen Spielzeit auf die EWE Baskets Oldenburg. Alba fordert in der Runde der letzten 16 die Löwen Braunschweig (18.30 Uhr/beide Dyn).