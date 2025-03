Basketball: Bayern kassiert bittere Pleite in der EuroLeague

Basketball-Bundesligist Bayern München hat im Kampf um die Play-offs der EuroLeague einen harten Rückschlag hinnehmen müssen. Beim spanischen Vertreter Baskonia Vitoria-Gasteiz um den früheren Bayern-Trainer Pablo Laso geriet der deutsche Meister am Donnerstag mit 89:112 (48:50) unter die Räder.

Vier Spieltage vor Schluss der Hauptrunde haben die Münchner weiter alle Chancen auf die K.o.-Phase, doch es könnte noch einmal eng werden. Nach der Niederlage rutschte das Team von Trainer Gordon Herbert in der Tabelle auf Platz sechs, der noch zur direkten Play-off-Teilnahme reichen würde.

Weiter geht es für die Bayern in der Königsklasse am kommenden Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) beim FC Barcelona. Danach warten weitere schwierige Partien gegen Partizan Belgrad, Maccabi Tel Aviv und Fenerbahce Istanbul. Nach erfolgreicher Qualifikation für das Viertelfinale wäre die Teilnahme am Final Four in Abu Dhabi (23. bis 25. Mai) zum Greifen nah.