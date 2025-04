Basketball: Bayern patzen im Play-off-Endspurt

Basketball-Meister Bayern München hat im Endspurt um das direkte Play-off-Ticket in der EuroLeague bitter gepatzt. Einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde verlor das Team von Trainer Gordon Herbert in Belgrad gegen Maccabi Tel Aviv aus dem Tabellenkeller ein wildes Spiel mit 90:93 (44:48). Am kommenden Donnerstag (20.00 Uhr/MagentaSport) droht den Bayern gegen den Titelanwärter Fenerbahce Istanbul eine wahre Zitterpartie.

In der serbischen Hauptstadt, in der Maccabi wegen des Krieges in Nahost seine Heimspiele austrägt, war Carsen Edwards mit 33 Punkten bester Werfer der Münchner. Mit einer Bilanz von 19 Siegen und 14 Niederlagen stehen die Bayern nur noch hauchdünn vor Rang sieben, der nicht mehr zur direkten Play-off-Teilnahme berechtigen würde. Das sogenannte Play-in-Turnier hatte das Herbert-Team bereits zuvor sicher gehabt.

Die besten sechs Teams erreichen die Meisterrunde direkt, die Plätze sieben bis zehn spielen im Play-in zwei weitere Play-off-Tickets aus. Im folgenden Viertelfinale werden die Teilnehmer am diesjährigen Final Four in Abu Dhabi (23. bis 25. Mai) ermittelt. Die Bayern hatten 2021 und 2022 die Runde der letzten Acht erreicht, vor der laufenden Saison hatte Herbert den erstmaligen Einzug in das Final Four als Ziel ausgegeben.