Basketball: Bayern verlieren zum EuroLeague-Abschluss

Basketball-Pokalsieger Bayern München hat die EuroLeague-Saison mit einer Niederlage beendet. Am 34. und letzten Spieltag der Hauptrunde verlor das Team von Trainer Pablo Laso am Donnerstag bei der AS Monaco mit 85:89 (30:52). Die Münchner hatten bereits vor der Partie keine Chance mehr auf die Play-offs.

Bester Werfer der Bayern war in Monaco der frühere NBA-Profi Carsen Edwards mit 26 Punkten, Weltmeister Isaac Bonga kam auf elf, Niels Giffey blieb ohne Zähler.