Basketball: Bayerns Obst visiert Playoffs in der EuroLeague an

Basketball-Weltmeister Andreas Obst will mit dem FC Bayern in der EuroLeague hoch hinaus. Zwar gebe es "noch ein paar Brocken zu stemmen. Aber ich denke, wir können über die Playoffs easy reden", sagte der 28-Jährige bei MagentaSport. Das Team von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert steht derzeit mit 13 Siegen aus 23 Spielen auf Platz neun der europäischen Königsklasse.

"Diese Saison erfordert viel Konstanz und mentale Stärke", sagte Nationalspieler Obst. Trotz der harten Anforderungen sieht Obst seine Mannschaft gewappnet. "Wir hatten einen sehr guten Start, dann auswärts ein wenig geschwächelt, aber ich denke, wir haben immer gute Antworten gezeigt".

Am Donnerstag (19.00 Uhr/MagentaSport) müssen Obst und Co. bei Zalgiris Kaunas in Litauen ran. Dabei trifft der Shooting Guard auf seinem ehemaligen Coach Andrea Trinchieri. Die Freude sei groß. "Ich bin gespannt, was Andrea sich ausgedacht hat", sagte Obst. Vor allem aber die Atmosphäre in Kaunas sei etwas ganz besonderes. "Die Fans gehen richtig ab, aber immer respektvoll". Zalgiris ist momentan Tabellen-13. und hat seine letzten beiden Spiele verloren. Insgesamt sind noch elf Spiele in der Ligaphase zu absolvieren.