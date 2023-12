Coup in Berlin: Alba hält Barcelona "in Schach"

Anzeige

Nach enttäuschenden Wochen gelang Alba Berlin in der EuroLeague ein echter Coup, für Israel Gonzalez war das Erfolgsrezept gegen den großen FC Barcelona recht einfach. "Mein Team hat viel Einsatz und enormen Kampfgeist gezeigt – vor allem in der Defensive", sagte der Trainer nach dem 74:70 (38:41) über den spanischen Basketball-Topklub.

Der Sieg "gegen ein wirklich tolles Team" sei "sehr wichtig", so Gonzalez, dabei habe seine Mannschaft "zu Beginn und zum Ende" nicht gut gespielt. Erst nach schwachem Start (7:19) drehten die Berliner auf, im zweiten Durchgang übernahm Alba die Kontrolle. Topscorer war Matt Thomas (13 Punkte).

"Wir haben mit extrem viel Energie gespielt und gut verteidigt", sagte Guard Jonas Mattisseck: "In den letzten Wochen haben wir oft viele Punkte kassiert, heute ist es uns aber defensiv gelungen, Barcelona in Schach zu halten." Und das sei der "Schlüssel zum Erfolg" gewesen. "Offensiv haben wir als Team gespielt und die Phasen, in denen wir nicht so effektiv waren mit unserer Defensive wettgemacht."

Durch die Überraschung gegen den zweimaligen Titelträger Barca verließ das Team um Weltmeister Johannes Thiemann (12 Punkte) zwar den letzten Tabellenplatz, liegt mit drei Siegen aus 15 Spielen aber weiter fast schon hoffnungslos zurück im Rennen um die Play-off-Plätze. Für Alba gibt es noch keine Weihnachtspause. Schon am Freitag geht es in der EuroLeague erneut zu Hause gegen den Istanbuler Spitzenklub Fenerbahce weiter.