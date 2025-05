Für Daniel Theis bleibt der Traum vom EuroLeague-Titel bestehen. Dem Weltmeister gelingt der Sprung in das Finale. Für Tibor Pleiß endet die Reise jedoch im Halbfinale.

Basketball-Weltmeister Daniel Theis darf auf einen Triumph in der EuroLeague hoffen, für Tibor Pleiß ist der Traum vom dritten Titel dagegen geplatzt. Mit der AS Monaco erreichte Theis beim Final-Four-Turnier in Abu Dhabi das Endspiel, die Monegassen setzten sich im Halbfinale mit 78:68 (35:32) gegen Olympiakos Piräus durch.

Am Sonntag (ab 20:00 Uhr im Liveticker) geht es für Theis und seine Teamkollegen gegen Fenerbahce Istanbul um den Titel. Das türkische Topteam hatte zuvor Panathinaikos Athen geschlagen und damit ein deutsches Finalduell verhindert. Pleiß kam bei der 76:82 (33:38)-Niederlage des Titelverteidigers im zweiten Halbfinale nicht zum Einsatz. Im griechischen Duell geht es am Sonntag um Rang drei.