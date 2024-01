EuroLeague: Alba feiert ersten Auswärtssieg im elften Spiel

Anzeige

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in seinem elften Auswärtsspiel in der EuroLeague den ersten Sieg einfahren. Das bisherige Schlusslicht gewann beim Vorletzten ASVEL Lyon-Villeurbanne deutlich mit 88:63 (41:37) und weist nun dieselbe Bilanz (vier Siege, 16 Niederlagen) wie die Franzosen auf. Das Hinspiel im November hatte das Team von Trainer Israel Gonzalez noch mit 68:73 verloren.

Beim ersten Auswärtserfolg in der Königsklasse in dieser Saison zogen die Berliner im dritten Viertel an (21:13) und setzten sich vorentscheidend zweistellig ab. Die beiden Alba-Spieler Sterling Brown und Yanni Wetzell waren mit jeweils 13 Punkten Top-Scorer der Partie.