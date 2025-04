EuroLeague: Alba verkauft sich teuer gegen Piräus

Alba Berlin hat in der EuroLeague eindrucksvoll Moral bewiesen, aber dennoch die nächste Niederlage kassiert. In einem wechselhaften Duell unterlag das Tabellenschlusslicht nach einer Aufholjagd 92:100 (46:61) gegen Spitzenreiter Olympiakos Piräus. Nach zwischenzeitlich 21 Punkten Rückstand übernahm Alba im letzten Viertel überraschend die Führung und musste dennoch die wettbewerbsübergreifend sechste Pleite in Serie hinnehmen.