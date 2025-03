EuroLeague: Alba verliert auch gegen Barcelona

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der EuroLeague die vierte Niederlage in Serie erlitten. Die Hauptstädter unterlagen dem FC Barcelona am 28. Spieltag 85:99 (39:41). Mit nur vier Siegen aus 28 Partien ist Berlin weiter abgeschlagen Tabellenletzter. Die Katalanen feierten hingegen einen wichtigen Sieg im Kampf um die Play-offs.

Vor 13.591 Zuschauern in der Uber Arena war Yannick Wetzell mit 15 Punkten der beste Werfer im Team von Trainer Israel González. Bereits am Sonntag ist Alba wieder im Einsatz, in der Bundesliga steht ab 16.30 Uhr die Partie beim Tabellenzweiten ratiopharm Ulm auf dem Plan.