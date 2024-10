EuroLeague: Alba verliert bei Baskonia

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat die nächste bittere Niederlage kassiert. Die zuletzt auch in der BBL strauchelden Hauptstädter gerieten am Donnerstag in der EuroLeague beim spanischen Klub Baskonia Vitoria-Gasteiz um Ex-Bayern-Trainer Pablo Laso mit 57:80 (26:39) unter die Räder. Nach fünf Spielen steht das ersatzgeschwächte Team von Coach Israel Gonzalez bei einem Sieg und vier Niederlagen.

Kapitän Martin Hermannsson war mit 16 Punkten bei Baskonia bester Werfer der Berliner, denen neben den verletzten Stützen Matt Thomas und Malte Delow nun auch Neuzugang Trevion Williams erkrankt fehlte. Am Sonntag (15.00) geht es in der Bundesliga gegen die Löwen Braunschweig weiter, doch auch in der heimischen Liga ist Alba nach einem Erfolg und drei Pleiten derzeit nur Drittletzter.