EuroLeague: Alba verliert den nächsten Krimi

Alba Berlin hat in der Basketball-EuroLeague die nächste knappe Niederlage einstecken müssen. Nur zwei Tage nach dem verpassten Coup gegen Tabellenführer Real Madrid verlor das Team von Israel Gonzalez in einem erneuten Krimi 84:85 (40:53) bei Anadolu Istanbul um den deutschen Weltmeister Justus Hollatz. Es war bereits die achte Pleite in Folge für das Schlusslicht.

Die Albatrosse agierten in der türkischen Metropole zu Beginn auf Augenhöhe mit dem zweimaligen Euroleague-Champion. Nach ausgeglichenem Anfangsviertel setzte sich Istanbul auch dank des früheren Nationalspielers Tibor Pleiß zur Pause ab. Ein famoser 18:0-Lauf kurz nach Wiederanpfiff brachte die erneute Führung für den Bundesliga-Dritten.

Im Schlussabschnitt entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch: Der fünfte Dreier von Louis Olinde brachte Alba auf einen Punkt heran. Nach einem Fehlwurf der Gastgeber hatte Albas Martin Hermannsson den Korbleger zum Sieg in den Händen. Doch Tyrique Jones' Block mit der Schlusssirene besiegelte den Sieg für den Favoriten. Topscorer der Partie war Istanbuls Elijah Bryant mit 24 Punkten.