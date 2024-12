EuroLeague: Alba verliert erneut gegen Real Madrid

Der elfmalige deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat am 18. Spieltag der EuroLeague auch im zweiten Aufeinandertreffen mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid das Nachsehen gehabt. Beim 69:80 (34:45) verlor das Team von Israel Gonzalez Mitte des ersten Viertels den Anschluss und kam in der Folge nicht mehr heran. Auch das Hinspiel in Madrid hatten die Berliner verloren, damals gewann Real 98:84.