EuroLeague: Alba verliert in Barcelona

Der deutsche Basketball-Vizemeister Alba Berlin hat auch sein zweites Spiel in der noch jungen EuroLeague-Saison verloren. Die Berliner mussten sich beim FC Barcelona trotz eines über weite Strecken couragierten Auftritts mit 73:88 (37:43) geschlagen geben und kassierten die dritte Pflichtspielniederlage in Folge. In der Vorwoche hatte Alba zum Königsklassen-Auftakt eine Überraschung gegen Titelverteidiger Panathinaikos Athen nur knapp verpasst.

Auch am Freitagabend gestaltete die Mannschaft von Headcoach Israel Gonzalez die Partie lange offen. Ohne den früheren NBA-Profi Matt Thomas, der nach einer Knieoperation wochenlang ausfallen wird, ging Alba Ende des dritten Viertels nach einem Zwei-Punkt-Wurf von Will McDowell-White kurzzeitig in Führung. In der Folge drehte der zweimalige EuroLeague-Champion aber auf und entschied die Partie mit einem 14:0-Lauf zu seinen Gunsten.

In der abgelaufenen Saison hatte Alba die Play-offs der EuroLeague als Letzter der Hauptrunde klar verpasst.