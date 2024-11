EuroLeague: Bayern-Basketballer gehen in Belgrad unter

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat im Hexenkessel von Belgrad eine heftige Abreibung kassiert. Das Team von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert verlor am Freitag in der EuroLeague beim serbischen Serienmeister Roter Stern deutlich mit 77:101 (42:50) und kassierte im sechsten Auswärtsspiel in der Königsklasse die vierte Niederlage - im heimischen SAP Garden sind die Münchner hingegen noch ungeschlagen.