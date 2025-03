EuroLeague: Bayern besiegen Belgrad und Bonga

Die Basketballer des FC Bayern haben in der EuroLeague dank Carsen Edwards einen großen Schritt in Richtung Play-offs gemacht. Der deutsche Meister rang Partizan Belgrad in eigener Halle mit 89:74 (42:44) nieder und hat nach dem 19. Sieg gute Karten auf einen Platz unter den Top sechs. Der US-Amerikaner Edwards führte das Team von Trainer Gordon Herbert mit 25 Zählern zum Erfolg.