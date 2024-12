EuroLeague: Bayern daheim makellos - Alba verliert Krimi

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague nach einem ganz harten Stück Arbeit auch ihr achtes Heimspiel der Saison gewonnen. Die Mannschaft von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert setzte sich gegen den Tabellen-14. Maccabi Tel Aviv am Donnerstagabend 98:93 (43:50) durch. Zuvor hatte Alba Berlin einen Krimi gegen Partizan Belgrad um den deutschen Nationalspieler Isaac Bonga 90:91 (46:51) verloren.

Die Bayern erwischten einen schwachen Start und lagen im ersten Viertel zeitweise mit zehn Punkten zurück. Bis ins Schlussviertel knabberte der Meister am Rückstand und schaffte mit einer konzentrierten Vorstellung schließlich die Wende. Carsen Edwards war mit 25 Punkten Topscorer der Bayern, die mit zehn Siegen aus 15 Spielen in der Spitzengruppe bleiben.

Anders als der jüngste Auftritt von Maccabi in Berlin war die Partie in München nicht als Hochrisikospiel eingestuft worden, dennoch waren am Donnerstagabend Hunderte Polizisten und Polizistinnen im Einsatz. Mögliche antisemitische Aktionen gegen das israelische Spitzenteam sollten verhindert werden.

Berlin kassierte indes die bereits zwölfte Niederlage im 15. Spiel. Gegen die mit früheren NBA-Profis wie den französischen Olympiazweiten Frank Ntilikina gespickten Serben hielt das Team von Trainer Israel Gonzalez gut mit, drehte in einem starken Schlussviertel sogar das Spiel. Gut eine Minute vor Ende führte Berlin mit 88:84, danach gelangen Alba nur noch zwei Freiwurftreffer - und Belgrads Carlik Jones verwandelte mit nur noch einer Sekunde auf der Uhr den entscheidenden Wurf.

Jones war mit 24 Punkten Topscorer der Partie, Teamkollege Bonga blieb punktlos, steuerte aber sechs Rebounds und zwei Steals bei. Albas bester Werfer war David McCormack (16).