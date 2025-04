EuroLeague: Bayern gegen Belgrad zum Siegen verdammt

Verlieren verboten: Weltmeister-Trainer Gordon Herbert und die Basketballer von Bayern München sind zum Siegen verdammt, damit der Traum vom Final Four der EuroLeague nicht platzt. Nur wenn der deutsche Meister am Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) das erste Play-in-Duell mit Roter Stern Belgrad gewinnt, lebt die Hoffnung auf die Play-offs weiter.

"Im ersten Spiel gegen Roter Stern haben wir gesehen, wie wir es nicht machen sollten, da waren wir in allen Belangen zu langsam und körperlich zu wenig aggressiv", sagte FCB-Profi Elias Harris: "Belgrad spielt körperlich sehr aggressiv, ihr Offensiv-Rebound ist sehr stark. Im zweiten Spiel hat man gesehen, dass wir in der Lage sind, sie zu besiegen, wenn wir ihre Physis matchen. Das gilt es abzurufen und das zum Glück vor unseren Fans."

Gegen Belgrad gab es in der Hauptrunde auswärts eine krachende Pleite (77:101) und daheim einen klaren Sieg (100:82). Der neue SAP Garden, in dem Bayern seine EuroLeague-Heimspiele austrägt, könnte auch im Play-in wieder zum Faktor werden. In den 17 Heimspielen peitschten die über 11.000 Zuschauer die Münchner in der regelmäßig ausverkauften Arena zu stolzen 13 Siegen.

Die Bayern hatten mit zwei Niederlagen zum Abschluss der Hauptrunde nicht nur das direkte Play-off-Ticket verspielt, sie rutschten gar bis auf Rang neun ab. Dadurch ist der Weg über das Play-in beschwerlich. Bei einer Pleite gegen Belgrad sind die Münchner raus, bei einem Sieg braucht es an Karfreitag einen weiteren Erfolg beim Verlierer des zweiten Play-in-Spiels Real Madrid gegen Paris Basketball.

Erst dann wären Herbert und Co. für die Viertelfinal-Serie gegen den Hauptrundenersten und Titelkandidaten Olympiakos Piräus qualifiziert. Diese unlösbar scheinende Aufgabe müssten die Bayern irgendwie meistern, um das Final Four in Abu Dhabi (23. bis 25. Mai) zu erreichen. Das Finalturnier hatte Herbert zu Saisonbeginn als Ziel ausgegeben. Bislang war München 2021 und 2022 in die Play-offs gekommen, dort jedoch jeweils im Viertelfinale ausgeschieden.